Agrigento: colpisce con un pugno venditore ambulante, arrestato

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Colpisce con un violento pugno al volto un venditore ambulante 42 enne, ora ricoverato in prognosi riservata, e finisce in carcere. E’ accaduto a Ribera, nell’agrigentino dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo che si è reso responsabile della brutale aggressione nei confronti dell’ambulante. In carcere è finito un 43 enne senegalese, accusato di lesioni personali gravi. Le indagini dei militari, svolte attraverso un meticoloso sopralluogo sulla scena del crimine, “hanno permesso di acquisire consistenti indizi, anche mediante la visione di alcuni filmati delle telecamere presenti nell’area”. E così, a poche ore di distanza dal fatto, i Carabinieri sono riusciti a chiudere il cerchio delle indagini e ad identificare l’autore dell’aggressione, un senegalese 43 enne, il quale, per motivi ancora da chiarire, avrebbe colpito violentemente al volto il venditore ambulante fuggendo subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. La vittima, nella circostanza, priva di conoscenza, è stata trasportata presso il più vicino ospedale, ricoverata in prognosi riservata e sarebbe ora in pericolo di vita. Dopo avergli notificato il provvedimento di fermo, i Carabinieri hanno subito trasferito il senegalese in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.