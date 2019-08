Allarme per epidemia di listeria in Spagna: dichiarata emergenza mondiale

La Spagna ha dichiarato l’emergenza mondiale per l’epidemia di listeriosi causata dalla carne della società di Siviglia Magrudis SL, commercializzata con il marchio Mecha’. In Andalusia i casi confermati sono 150 e quelli sospetti solo oltre 500. Al momento risulta il decesso di una 90enne.

Il Ministero della Salute ha attivato i sistemi di allarme e comunicazione con le autorità europee e l’OMS “nel caso in cui casi di listeriosi possano essere identificati in altri Paesi“, riporta El Pais.

Si tratta di una misura precauzionale, prevista in considerazione della possibilità che alcuni turisti siano stati contagiati dopo aver consumato prodotti contaminati in Spagna.