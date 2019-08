Allarme in Sardegna: il caimano Jack non si trova

E’ ormai sparito da 2 giorni il caimano Jack, dal circo Martin installato a Orosei, in località Sos Alinos: le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Siniscola – con il supporto degli esperti forestali dell’Arma del Centro Anticrimine – non hanno prodotto nessun risultato dopo la denuncia per furto presentata lunedì pomeriggio dal titolare del circo Eusanio Martino. Al momento non risulta alcuna segnalazione alle forze dell’ordine, che propendono più per il furto che per la fuga.

La notizia ieri aveva suscitato tanto stupore ma anche tanta ilarità tra i cittadini di Orosei e i vacanzieri, ma soprattutto sui social, anche perché non è del tutto certo se si tratti di furto o fuga: ieri l’amministrazione comunale aveva lanciato un appello, con un post su Facebook diretto alla popolazione e ai turisti della zona: “Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione e segnalare ogni ipotetico avvistamento alle forze di polizia“, scrive il Comune.

Il rettile sparito, inizialmente definito un coccodrillo, è invece un caimano, lungo circa un metro, che alloggiava in una teca trovata vuota.