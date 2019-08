Allerta caldo, nuova ondata in arrivo in Emilia Romagna: a Bologna attesi +37°C

Nuova allerta caldo in gran parte dell’Italia: le alte temperature non risparmieranno l’Emilia Romagna, dove a Bologna sono previsti fino a +37°C. Lo annuncia Arpae evidenziando che i Comuni che ne risentiranno maggiormente, oltre a quello di Bologna, saranno quelli limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e San Lazzaro di Savena. In pianura, il cado arriva anche ad Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale e Sant’Agata Bolognese.

L’Azienda sanitaria di Bologna ha già avvisato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani oltre che medici e pediatri di famiglia e gli infermieri dell’assistenza a domicilio. L’Ausl ricorda che per gli anziani particolarmente fragili, chiamando il numero verde 800-56.21.10, si può attivare il servizio E-care, che con chiamate periodiche valuta eventuali interventi di assistenza a domicilio ma anche attività di socializzazione.