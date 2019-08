L’EMA lancia l’allerta su un farmaco per artrite reumatoide, psoriasi e morbo di Crohn: “Una dose eccessiva potrebbe essere fatale”

L’EMA ha raccomandato nuove misure per prevenire errori gravi e potenzialmente fatali con il dosaggio di metotrexato usato per il trattamento di malattie infiammatorie come l’artrite reumatoide, la psoriasi e la malattia di Crohn. Le raccomandazioni derivano da una revisione delle segnalazioni che indicano che i pazienti usano il metotrexato in modo errato nonostante le precedenti misure adottate per prevenire gli errori.

Per le condizioni infiammatorie, il metotrexato deve essere usato solo una volta alla settimana. L’uso del metotrexato più frequentemente del previsto può provocare gravi effetti collaterali. La revisione ha rilevato che l’errore nella frequenza di dosaggio può verificarsi in qualsiasi fase dalla prescrizione del medicinale all’assunzione da parte del paziente.

Le nuove misure per prevenire gli errori includono una limitazione su chi può prescrivere questi medicinali, le avvertenze sulla confezione rese più evidenti e la distribuzione di un materiale educazionale per i pazienti e gli operatori sanitari. Inoltre, per aiutare i pazienti a seguire la dose settimanale, le compresse di metotrexato saranno fornite in blister e non in flaconi (o tubetti). Le misure sono state condivise e concordate con i pazienti e gli operatori sanitari.

Informazioni per i pazienti

Se stai assumendo metotrexato per l’artrite reumatoide, la psoriasi o la malattia di Crohn, è necessario prenderlo solo una volta alla settimana.

Prendi il medicinale contenente metotrexato lo stesso giorno ogni settimana.

Segui le istruzioni sulla confezione del medicinale metotrexato.

Con le compresse di metotrexato (o con la soluzione orale) riceverai una scheda paziente. Leggila attentamente perché ti dice come prendere il medicinale.

Mostra la scheda paziente a qualsiasi nuovo operatore sanitario che ti ha in cura in modo che sappia che prendi il tuo medicinale contenente metotrexato una volta alla settimana.

Rivolgiti immediatamente al medico in caso di mal di gola, febbre, ulcere della bocca, diarrea, vomito, eruzioni cutanee, sanguinamento o debolezza insolita. Questi possono essere segni di assunzione di eccessivo metotrexato.