Allerta Meteo per l’ultima Domenica di Agosto: forti temporali pomeridiani anche oggi, massima attenzione

Ancora una giornata temporalesca su diverse aree del nostro territorio. Abbiamo già avuto modo di ribadire che stiamo vivendo una fase mediamente instabile le cui cause vanno rinvenute alle quote medie dell’atmosfera ( dove, tra l’altro, c’è una defaillance nei geo-potenziali nemmeno particolarmente importante) quindi baricamente non vi è una crisi con corrispondenza anche al suolo e ciò preclude una instabilità più estesa. Pur tuttavia, dati i bassi strati particolarmente surriscaldati nei giorni passati, anche la debole-moderate circolazione più fresca in quota riuscirà a innescare un’attività convettiva, temporalesca anche significativa, specie a ridosso dei rilievi appenninici e dei rilievi in genere. Viene da sé che i settori costieri, quelli quindi lontani dei rilievi, ma anche la maggior parte delle pianure, vedranno condizioni prevalenti di bel tempo soleggiato, magari rischieranno qualcosa le pianure più interne o più prossime ai rilievi, poco o nulla quella Padana e le altre prossime alle coste.

Allerta Meteo: situazione ed evoluzione

Si parte con una mattinata abbastanza tranquilla all’insegna dell’ampio soleggiamento su buona parte del Paese. Vanno rilevate un po’ di nubi irregolari sui rilievi di Nordest, anche sulla Romagna, sulle Marche, specie Anconetano. Qualche addensamento sui settori interni toscani e un po’ di nubi irregolari sulla Campania, tra Casertano, Ovest Beneventano; addensamenti sparsi sul Tirreno in Mare, specie medio-basso.

Nelle ore pomeridiane, invece, si farà strada un’accesa attività temporalesca diffusa lungo la dorsale appenninica, soprattutto centro-meridionale, e piuttosto frequente anche sui rilievi alpini e prealpini, specie centro-orientali. Nell’immagine fenomenologia allegata, abbiamo evidenziato le aree più esposte a fenomeni più frequenti e intensi. Quelle contrassegnate in arancio e corrispondenti in gran parte all’Appennino centro-meridionale, vedranno rovesci e temporali più diffusi. Nell’ambito di esse abbiamo focalizzato alcune aree in rosso ove saranno possibili temporali forti o a carattere di nubifragio, associati a grandine.

Focus possibili fenomeni violenti tra aree interne dell’Ascolano, Fermano, Sudest Perugino, del Reatino, Nord e Est Lazio, uno anche verso Tivoli e settori a est di Roma. Possibili fenomeni violenti su diverse aree interne Abruzzesi dell’Aquilano, Teramano, Chietino, fino al Nord Molise, Nord Isernino. Altro focus rischio forti temporali tra Campobassano meridionale, Nordest Campania, quindi Avellinese, Beneventano e settori interni del Foggiano, Daunia. Ancora rischio di locali temporali violenti tra le aree interne del Barese e del Materano, su quelle interne tra Salernitano e Ovest Potentino.

Attività cumuliforme più intensa anche sul Nord Appennino, tra Toscana ed Emilia, su Est Sardegna, specie tra Ogliastra e Cagliaritano settentrionale con altri possibili temporali forti. Possibili fenomeni localmente forti anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, specie su Alto Adige nord-occidentale e nei pressi di Trento. Su tutte le altre aree circoscritte in verde, fenomeni possibili ogni tanto, molto più irregolari e localizzati in un contesto in cui saranno presenti anche ampie aree asciutte e soleggiate. Non escluso anche qui qualche fenomeno forte a incidenza locale.

In prevalenza stabile lungo le coste, con sole dominante, salvo qualche raro sconfinamento di nubi o fenomeni su quelle centrali e della Puglia.

Temperature

Un po’ sopra la media di 1/3°C su buona parte del Paese, nella media sulle isole maggiori. Valori tutto sommato gradevoli senza eccessi di caldo, con punte massime fino a +30/+32°C sulle pianure del Nord e Sardegna, qualche punta di +33°C al Centro, tra Lazio e Umbria, e in Sicilia. Possibili punte di +34°C tra Puglia e Lucania. Altrove mediamente tra +25°C e 30°C.

Il bollettino di Estofex: