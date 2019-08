Allerta Meteo Estofex, maltempo sulle Alpi: attenzione a nubifragi e grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – La penultima settimana del mese di agosto si apre all’insegna del maltempo sulla catena alpina. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per le Alpi principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Livello 2 per la Spagna settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Livello 2 anche per Polonia e Bielorussia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per Turchia centrale e Russia meridionale per grandine di grandi dimensioni.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 20 agosto.

Una depressione a grande scala si estende sulla metà nordoccidentale dell’Europa con il suo fronte freddo dalla Finlandia, stati baltici, Polonia, area alpina fino alla Spagna settentrionale. La convezione di una massa d’aria fredda è prevalentemente presente sulla Scandinavia occidentale e meridionale. L’aria calda e umida in superficie che converge lungo il lato orientale del fronte e moderati lapse rates creano un indice CAPE di 500-1000J/Kg, con il massimo sopra la Polonia orientale. Un minimo nei lapse rates è previsto sulle Alpi centrali ed orientali fino alla Repubblica Ceca. Una depressione atlantica ad onda breve arriva sul nord della Spagna entro la fine del periodo indicato. In tutte le aree di livello 1 e 2, il deep layer shear è di 15-20m/s, sufficiente affinché alcune supercelle producano grandine di grandi dimensioni.

Alpi

Il movimento più lento delle tempeste e lapse rates più deboli possono causare nubifragi localizzati, mentre nell’area di confine tra Italia e Francia è più probabile grandine di grandi dimensioni.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi si concentrerà sulle Alpi. Prestare attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

