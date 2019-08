Allerta Meteo Estofex: altra giornata di maltempo in Italia con nubifragi e grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a colpire l’Italia anche nella giornata odierna ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi. Livello 1 per il Mediterraneo occidentale principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per i Balcani settentrionali principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi.

Livello 2 per Tunisia e Algeria settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 23 agosto.

Una dorsale influenza una grande area dall’Europa occidentale e centrale fino a quella orientale. Due vortici ai medi livelli rimangono su Mediterraneo occidentale e Turchia e non avanzeranno ulteriormente. Ai bassi livelli, un’avvezione di aria fredda si diffonde sull’Europa orientale. Il Nord Europa è inizialmente influenzato da una depressione.

Mediterraneo occidentale e Nord Italia

Una massa d’aria umida è diventata instabile a causa dei medi livelli freddi vicino alla base della depressione. Si sono formati temporali che continueranno durante il periodo indicato. La maggior parte delle aree prevede uno shear debole e la minaccia principale saranno i nubifragi. Tuttavia, nel Mediterraneo occidentale, si prevede che un deep layer shear più forte supporti multicelle e supercelle. La minaccia principale con queste tempeste sarà la grandine di grandi dimensioni.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che oggi colpirà il Mediterraneo, Italia inclusa. Prestare attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

