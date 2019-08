Allerta Meteo Estofex, maltempo al Nord Italia: attenzione a forte vento, grandine di grandi dimensioni e nubifragi

Allerta Meteo – Il maltempo torna a bussare alle porte del Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 2 per Nord Italia, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca e Polonia per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e nubifragi.

Livello 1 per Nord Italia, Svizzera sudorientale, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ucraina nordoccidentale, Bielorussia e Russia occidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e nubifragi.

Livello 2 per parti di Bielorussia e Russia occidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado.

Livello 2 per la Turchia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, nubifragi e tornado.

Livello 2 per la Spagna orientale principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per Turchia, Ucraina sudorientale e Georgia principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado.

Livello 1 per la Spagna orientale principalmente per raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 21 agosto.

Un’ampia depressione con diverse depressioni ad onda breve incorporate copre una grande parte del continente. Un grande impulso con un’asse che attualmente si estende dal Regno Unito verso la Spagna si sta muovendo velocemente verso est e produrrà lo sviluppo di una forte corrente a getto sull’Europa Centrale. Forti lapse rates e un’abbondante umidità dei bassi livelli alimenteranno alcuni forti temporali, non solo sull’Europa Centrale ma anche nelle parti orientali dell’Europa. Una goccia fredda sulla Turchia produrrà anche una diffusa attività temporalesca e localmente i parametri termodinamici più alti porteranno a violenti eventi meteorologici nella giornata odierna. Un altro punto caratterizzato dal forte maltempo sarà la Spagna orientale, dove l’abbondante umidità dal Mediterraneo caldo alimenterà tempesta sulla terraferma.

Nord Italia, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca e Polonia

Mentre la depressione in avvicinamento determina un diffuso sollevamento sinottico sull’Europa centrale, le masse d’aria sottostanti calde, umide e quindi instabili svilupperanno diversi temporali persino prima del massimo calore diurno nella giornata odierna. Le tempeste si svilupperanno in un ambiente caratterizzato da un deep layer shear di 20-30m/s e da uno shear di 10-15m/s a 0-3km, un indice CAPE di 1000-1500J/Kg e forti lapse rates dei bassi-medi livelli. Possibili anche supercelle. Le tempeste saranno in grado di percorrere lunghe distanze, producendo forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Durante il tardo pomeriggio e la notte, sono attese alcune tempeste sulla Repubblica Ceca sudorientale sotto un ambiente con un forte shear, in propagazione verso la Polonia. Queste tempeste potrebbero produrre forti raffiche di vento e/o nubifragi.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul forte maltempo che oggi colpirà il Nord Italia. Massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

