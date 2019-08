Allerta Meteo, Estofex avvisa sul maltempo al Nord-Ovest: rischio di grandine di grandi dimensioni, forte vento e piogge intense

Allerta Meteo – La seconda settimana piena del mese di agosto inizia all’insegna del maltempo sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta di livello 2 sul Nord-Ovest dell’Italia e sull’estremo sud della Svizzera per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, forti piogge.

Livello 2 per l’Austria nordorientale e la Repubblica Ceca meridionale ed orientale per forti raffiche di vento, tornado e in misura minore, forti piogge e grandine.

Livello 2 per parti della Polonia meridionale e orientale, Bielorussia sudoccidentale ed estremo nord-ovest dell’Ucraina principalmente per grandine di grandi dimensioni e in misura minore, raffiche di vento e forti piogge.

Livello 1 intorno a queste aree, dalla Francia sudorientale, passando per le Alpi fino alla Bielorussia, incluse anche parti di Germania e Ungheria, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge.

Livello 1 anche per parti di Estonia, Lettonia e Oblast Pskov della Russia per grandine di grandi dimensioni e tornado.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 13 agosto.

Una depressione con un’asse tra le Isole Britanniche e la Penisola Iberica si muove verso est. All’interno di un forte flusso sudoccidentale davanti alla depressione, anche un fronte freddo che si estende dalla Francia sudorientale, passando per le Alpi fino alla Polonia settentrionale, si muove verso est. Nonostante modesti lapse rates si sovrappongano ad un forte shear e ad un’instabilità da debole a moderata a est del fronte, questo darà origine allo sviluppo di forti tempeste. Una seconda area di possibile forte maltempo esiste dove un forte shear e un debole CAPE si sovrappongono sugli stati baltici settentrionali.

Italia nordoccidentale e Svizzera meridionale

Un’umidità piuttosto profonda con temperature di punti di rugiada intorno a +20°C esistono sulla Pianura Padana occidentale, producendo un indice CAPE di 1000-2000J/Kg a causa del riscaldamento diurno. L’iniziazione convettiva è prevista sui versanti alpini durante il pomeriggio. Considerato il forte deep layer shear di 30m/s, probabilmente si svilupperanno supercelle con grandine di grandi dimensioni e isolate forti raffiche di vento e si muoveranno sui versanti alpini meridionali e/o sulla Pianura Padana occidentale. Tempeste più isolate, incluse delle supercelle, sono previste anche sulle Alpi più alte.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che oggi potrebbe scatenarsi al Nord-Ovest. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

