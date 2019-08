Allerta Meteo Estofex per il Nord-Est dell’Italia: attenzione a nubifragi, alluvioni lampo e grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a minacciare le nostre regioni settentrionali anche nella giornata odierna. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per le Alpi orientali e il Nord-Est dell’Italia, principalmente per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni.

Livello 2 per la Turchia nordorientale principalmente per nubifragi e conseguenti alluvioni lampo e in misura minore, per trombe marine.

Un livello 1 circonda quest’area della Turchia nordorientale per le stesse minacce ma con minore probabilità.

Livello 2 per Bielorussia e piccole parti dei Paesi vicini, principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni, così come per una maggiore minaccia tornado localmente.

Un livello 1 circonda quest’area, incluse parti di Ucraina, Romania, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Lettonia e Russia principalmente per forti raffiche di vento e localmente grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per parti della Spagna, principalmente per grandine di grandi dimensioni e in misura minore, forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 22 agosto.

Un’attiva zona frontale influenza l’Europa nordoccidentale e settentrionale. Nei livelli medio-alti, un’ampia depressione a onda lunga, composta da diverse depressioni a onde brevi, produce condizioni ventose e instabili dalle Isole Britanniche alla Scandinavia. In superficie, la depressione si trova a sud dell’Islanda. In combinazione con il passaggio degli assi delle depressioni e con le fredde temperature degli alti livelli, sono attesi rovesci e brevi temporali nella maggior parte dell’area.

Più a sud, un promontorio di alta pressione si estende dall’Atlantico all’Europa orientale. Condizioni stabili sono, dunque, presenti sulla maggior parte dell’Europa centrale e occidentale. A est dell’alta pressione, una bassa pressione in rafforzamento si muove verso nord-est nel corso della giornata. Questa bassa pressione è accompagnata e supportata da una depressione a onda breve e una corrente a getto degli alti livelli.

La Spagna sarà influenzata da un’altra depressione a onda breve che si muove da ovest verso est durante il periodo indicato in alto. Infine, la bassa pressione sulla Turchia nordorientale rimane quasi stazionaria durante il periodo indicato.

Alpi orientali e Nord-Est dell’Italia

In quest’area troviamo una buona combinazione di forti lapse rates e umidità dei bassi livelli. L’umidità è fornita dall’Adriatico mentre l’instabilità può svilupparsi dall’aumento dei lapse rates durante la giornata. Si prevede che la convezione si sviluppi durante la giornata e dovrebbe iniziare sulle montagne. Poi, con la costante avvezione dell’umidità dei bassi livelli, si prevede che le tempeste si sviluppino anche nelle parti orientali della Pianura Padana. Qui si prevede un deep layer shear di 15-20m/s. Sono, quindi, possibili tempeste organizzate e anche supercelle che portano localmente grandine di grandi dimensioni. Non possono essere escluse forti raffiche di vento. Più vicino alle Alpi, i modelli ad area limitata forniscono chiare indicazioni di nubifragi e conseguenti alluvioni lampo locali, soprattutto al confine Italia-Austria.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul forte maltempo che nelle prossime ore colpirà il Nord Italia. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

