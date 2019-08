Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni, forte vento, nubifragi e tornado

Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a sferzare il Nord Italia anche nella giornata odierna, dopo aver colpito già pesantemente Piemonte e Lombardia nelle scorse ore. Per oggi, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso nuovi avvisi. Livello 2 per Nord Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Ungheria, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia e parti della Russia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, nubifragi e tornado.

Un livello 1 circonda l’area di livello 2 e copre inoltre la Polonia meridionale per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Livello 1 per Finlandia ed Estonia principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per la Spagna nordorientale e l’Algeria per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 1 per parti della Germania settentrionale, dei Paesi Bassi e del Belgio nordorientale per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 14 agosto.

Una profonda depressione sta attraversando l’Europa centrale e una forte zona baroclina si è formata su gran parte dell’Europa centrale ed orientale. Davanti a questa depressione, un pennacchio di masse d’aria umide e calde si estende dall’Italia verso la Russia, dove si prevedono violenti temporali oggi e nelle prime ore di domani. Nel settore freddo della depressione, vicino al nucleo della massa d’aria fredda, alcuni temporali potrebbero rappresentare una minaccia vicino alle coste del Mare del Nord. Infine, un altro punto interessante saranno le parti occidentali del Mediterraneo, dove potrebbero verificarsi forti temporali.

Nord Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Ungheria, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia e parti della Russia

Sotto una corrente a getto in indebolimento, ma ancora molto forte, masse d’aria instabili con indice CAPE nell’ordine di qualche centinaio fino a 2.000J/Kg si sovrapporranno a forti lapse rates. Tempeste diurne sono attese lungo il confine dell’Italia verso Ungheria, Ucraina e Bielorussia. Alcune di queste tempeste si formeranno in un ambiente ad alto shear con venti mutevoli. Possibili supercelle. I forti lapse rates e il deep layer shear di 15-20m/s a 0-6km garantiscono grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento nelle aree denotate dal livello 2.

La minaccia tornado è massimizzata vicino ai confini di Ucraina, Bielorussia e Russia, dove profili mutevoli del vento, bassi livelli di condensazione forzati e un forte shear a 0-1km creeranno un ambiente molto favorevole alla tornadogenesi. La minaccia sarà limitata durante la notte in Russia quando i temporali saranno elevati, ma la minaccia alluvioni lampo sarà ancora molto alta.

Durante la notte, quando la depressione in avvicinamento da ovest rafforzerà il sollevamento sinottico su Nord-Est dell’Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Ungheria, è previsto un secondo round di forti tempeste, secondo diversi modelli numerici. Queste tempeste saranno in grado di produrre grandi quantità di precipitazioni, tornado/trombe d’aria vicino alle coste e localmente grandine di grandi dimensioni, prevalentemente sulle parti meridionali dell’area di livello 2.

Questo il bollettino Estofex sul maltempo che oggi insisterà ancora al Nord. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

