Allerta Meteo Ferragosto, avviso della protezione civile: violenti temporali nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo – Una saccatura in arrivo dall’Europa centrale determinerà, nelle prossime ore, condizioni di spiccata instabilità, specie sulle regioni di Nord-Est e centrali adriatiche, con fenomeni localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 14 agosto, allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e su parte della Lombardia e delle Marche.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Martedì 13 Agosto

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana orientale, Umbria orientale e zone appenniniche di Marche ed Abruzzo, con quantitativi cumulati da deboli a moderati in particolare su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Lombardia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione al Centro-Nord; massime molto elevate al Sud e localmente elevate sulle regioni centrali peninsulari.

Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna con rinforzi di burrasca sui settori occidentali; tendenti a localmente forti dai quadranti occidentali sulla Sicilia occidentale e lungo le coste di Toscana e Lazio; in serata, localmente forti nord-orientali sull’alto Adriatico e settentrionali sulle zone alpine.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Mar Ligure, il Tirreno centrale e lo Stretto di Sicilia e dalla sera l’Adriatico settentrionale.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Mercoledì 14 Agosto

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia sud-orientale, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su Romagna e Marche.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale locale sensibile diminuzione su tutte le regioni; valori massimi localmente molto elevati su zone interne di Sicilia e di regioni ioniche.

Venti: forti a prevalente componente settentrionale su Calabria, due isole maggiori, settori costieri tirrenici centro-meridionali e localmente su Emilia-Romagna, Toscana e resto delle regioni adriatiche.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e localmente lo Ionio e l’Adriatico centro-settentrionale.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Giovedì 15 Agosto

Precipitazioni: isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Trentino Alto Adige, Lombardia nord-orientale e settori alpini e prealpini del Veneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale locale sensibile aumento su Pianura Padana e Toscana, Umbria e Marche; valori massimi localmente elevati su zone interne di Sicilia e di regioni ioniche.

Venti: localmente forti a prevalente componente settentrionale sulle due isole maggiori, Puglia e zone costiere delle restanti regioni meridionali.

Mari: molto mossi tutti i bacini meridionali, il Mare di Sardegna e i mari circostanti le Bocche di Bonifacio.

