Allerta Meteo, forte maltempo al Nord/Est con nubifragi e rischio trombe d’aria [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo – Italia divisa in due in riferimento alle condizioni del tempo per oggi. Una linea instabile è in transito sulle regioni settentrionali, in seno a correnti più umide e fresche di matrice Nordatlantica. Lo scontro tra aria fresca in arrivo e quella calda preesistente sta determinando una accesa instabilità, soprattutto su parte delle aree centro-orientali settentrionali, dove sono già in atto fenomeni temporaleschi diffusi, spesso di forte intensità.

Particolare attenzione, nelle prossime ore, sulla fascia prealpina tra Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche sulle alte pianure venete e sulla bassa pianura friulana, per possibili fenomeni violenti a carattere di nubifragio, colpi di vento intensi e, non escluso, anche trombe d’aria.

Nell’immagine in evidenza, abbiamo rappresentato le aree circoscritte in verde con possibili temporali sparsi; abbiamo focalizzato nell’area rossa, appunto i settori prealpini centro-orientali, alte pianure venete, medio bassa pianura friulana, l’instabilità più accesa con rischio di fenomeni violenti. Sempre nella stessa immagine, possibile altra instabilità con temporali sparsi, localmente forti, fino alle Marche, Centro Nord Appennino e tra Lazio e Abruzzo. Qualche addensamento con rovesci o temporali più occasionali in giornata al Nordovest, sul Tavoliere delle Puglia, sulla Lucania e sul sud-ovest Sardegna. Altrove sole caldo prevalenti.

Un secondo elemento di spicco, per questa giornata di inizio agosto, è una temporanea onda calda proveniente dal Nord Africa in direzione delle nostre regioni meridionali con temperature roventi, soprattutto sul Tavoliere delle Puglia, pianure baresi, aree interne pugliesi in genere, qui con valori fino a +38/40°C; caldo anche sul Crotonese settentrionale, con +36/38°C, tanto caldo in Sicilia con +36/39°C e molto caldo anche in Sardegna fino a +37°C. Caldo, ma moderato, sul resto del Centro-Sud, fino a +34 a +35°C, valori più tollerabili sulle pianure da Nord, tra +28°C e +32°C dove più soleggiato; valori naturalmente inferiori dove nuvoloso e con fenomeni. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

