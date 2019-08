Allerta Meteo in Emilia-Romagna: domani forte instabilità e temporali

“Nel corso della giornata di venerdì 23 agosto la formazione di un minimo depressionario, posizionato sul Tirreno centrale ed in lento spostamento verso nord-est, determinerà condizioni di moderata-forte instabilità con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco. I fenomeni risulteranno più probabili sul settore appenninico e pianura centro-orientale“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 23 agosto 2019 fino alle 00:00 del 24 agosto 2019“.

“Allerta GIALLA per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“.