Allerta Meteo Lazio: pioggia e temporali da stasera

Dal pomeriggio di oggi, giovedi’ 22 agosto, e per le successive 3-6 ore e dalla tarda mattinata di domani, venerdi’ 23 agosto, e per le successive 6-9 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Lo prevede Sistema di Protezione Civile del Lazio.

Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticita’ Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulla zona del bacino Medio Tevere dal pomeriggio di giovedi’ 22 agosto e per le successive 3-6 ore. E poi una criticita’ Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulla zona del bacino Medio Tevere ed Aniene dalla tarda mattinata di venerdi’ 23 agosto e per le successive 6-9 ore.