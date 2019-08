A seguito di ‘Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale’ si comunica che dal pomeriggio di sabato 24 agosto 2019 e per le successive 6-9 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta: B (Bacino Medio Tevere), E (Aniene).