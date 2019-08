Allerta Meteo Lombardia: criticità arancione per forti temporali su Como, Lecco e Varese

Allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico su laghi e Prealpi Varesine Alpi e Lario e Prealpi occidentali, dal pomeriggio di oggi fino a domani. Lo comunica la sala operativa della Regione Lombardia, che ha emanato l’avviso di “moderata criticità”. Nell’allerta si sottolinea come nel corso della nottata sia possibile una estensione dell’attività temporalesca sulla bassa pianura occidentale mentre altrove sarà probabile la persistenza delle precipitazioni, con attività temporalesca in graduale diminuzione. Viene valutata come ‘alta’ la probabilità di temporali forti fino alla prima mattinata di domani sulle Prealpi centro-occidentali e ‘media’ su Valchiavenna, Prealpi orientali, area milanese e Pianura centro-occidentale. Sulle restanti aree possibili temporali in forma più sporadica e generalmente meno intensa.

In conseguenza della possibilità di rovesci o temporali, la Regione chiede ai sistemi locali di Protezione civile di attivare e mantenere una fase operativa minima di ‘attenzione’, cioè di predisporre il sistema locale all’attivazione rapida di azioni di monitoraggio e contrasto, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei presidi territoriali e delle autorità locali. Gli scenari di rischio previsti vengono aggiornati costantemente mediante l’integrazione dei dati previsionali con i dati registrati e le informazioni provenienti dal territorio.