Allerta Meteo Lombardia: codice arancione per forti temporali

A causa dei rovesci temporaleschi che, a partire da ieri sera, si sono riversati sulla fascia alpina e prealpina dell’occidente lombardo, in particolare nella provincia di Lecco, si sono cumulate precipitazioni massime di 94 millimetri. Le maggiori criticità sono state segnalate nei Comuni di Bellano, Dervio, Vendrogno e Casargo. In quest’ultimo sono state evacuate, in via precauzionale, 14 persone (turisti e abitanti sono stati ospitati in altre strutture o presso parenti): lo rende noto la sala operativa regionale, coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni.

L’evoluzione meteo vedrà, dopo un’attenuazione dei fenomeni nella mattinata, una ripresa a partire dal pomeriggio di oggi: i temporali, accompagnati anche da forti raffiche di vento, saranno possibili su tutta la regione ma con probabilità maggiore su pianura centro-occidentale e Oltrepò Pavese.

Si segnalano le chiusure per smottamenti della SP72 tra Dervio e Bellano (riapertura prevista verso le 12), la SP66 tra Bellano e Vendrogno (riapertura prevista verso sera) e SP62 tratto Bellano Taceno (riapertura prevista nel pomeriggio). La linea ferroviaria Lecco-Colico, interrotta nella notte tra Bellano e Dervio, è stata ripristinata nelle prime ore del mattino. Si segnala inoltre la chiusura della SS45 (Gardesana) all’altezza del Comune di Limone sul Garda (Brescia) causa frana, in corso il sopralluogo del geologo comunale.