Allerta Meteo Lombardia: criticità per temporali a Como, Lecco e Varese dal pomeriggio

Allerta Meteo codice arancione (moderata criticità) per temporali forti e rischio idrogeologico a partire dal pomeriggio di oggi su laghi e Prealpi varesine, Alpi e Lario e Prealpi occidentali in Lombardia. Dalla sera fenomeni più diffusi e organizzati su pianura centro-occidentale e settori prealpini occidentali, con possibile carattere di persistenza sulle Prealpi centro-occidentali e sull’alta pianura occidentale e al confine con il Piemonte: lo rende noto la Sala operativa della Regione Lombardia la cui attività è coordinata dall’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. Nell’avviso di criticità si sottolinea come nel corso della nottata sia possibile un’estensione dell’attività temporalesca sulla bassa pianura occidentale mentre altrove sarà probabile la persistenza delle precipitazioni, con attività temporalesca in graduale diminuzione. Viene valutata come ‘alta’ la probabilità di temporali forti fino alla prima mattinata di domani sulle Prealpi centro-occidentali; ‘media’ su Valchiavenna, Prealpi orientali, area Milanese e Pianura centro-occidentale. Sulle restanti aree possibili temporali in forma più sporadica e generalmente meno intensa. In base alle previsioni meteorologiche elaborate dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) della Lombardia con il Servizio meteorologico regionale (Smr), sulla regione permangono condizioni di instabilità legate all’ingresso di una saccatura sul Mediterraneo, la quale mantiene un flusso in quota marcatamente umido e instabile sud-occidentale. Nel corso della serata è previsto inoltre l’ingresso di aria relativamente più fredda in quota, unita a una moderata avvezione umida negli strati più bassi.