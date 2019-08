Allerta Meteo Lombardia: maltempo a Milano, attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro

Allerta Meteo Lombardia – Dalle ore 12 di questa mattina l’amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale (C.O.C) per il maltempo e il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione – fa sapere in una nota Palazzo Marino – fa seguito all’avviso di allerta (codice giallo) emesso dal centro meteo regionale lombardo. Con l’allerta meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della Polizia locale. Anche la squadra del servizio idrico MM sarà pronta a intervenire in caso di necessità.