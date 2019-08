Allerta Meteo Lombardia: maltempo su Milano, monitorati i fiumi Seveso e Lambro

Mentre il Sud si scioglie al sole, con punte di +37°C in Sardegna, dove è prevista un’allerta rossa per gli incendi, e +36°C in Calabria, il Nord Italia si prepara ad accogliere 48 ore di maltempo. Sono diverse le regioni che hanno emesso l’avviso di allerta meteo.

Il centro meteo regionale lombardo ha emanato un avviso di allerta (codice giallo) nell’area del nodo idraulico di Milano per rischio temporali forti e per rischio idraulico a partire dalle ore 18 di oggi, martedì 6 agosto. Il Comune ha quindi disposto l’attivazione del COC dalle ore 18, presso il Centro di via Drago del Comune di Milano, al fine di graduare il piano di emergenza. Si dispone inoltre l’attivazione del monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune. Sono allertate le pattuglie della Polizia Locale, e le squadre del servizio idrico MM per entrare in servizio in caso di necessità.

