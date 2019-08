Maltempo al Nord, allerta meteo in Lombardia: nelle prossime ore in arrivo forti piogge e temporali

Piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio di domani al Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e’ stata valutata per la giornata di domani, lunedi’ 12 agosto, allerta arancione per rischio temporali sulle zone alpine occidentali della Lombardia e allerta gialla su Valle d’Aosta, parte di Piemonte, Lombardia e Veneto.