Allerta Meteo, a inizio Settembre si scatena l’autunno: forte maltempo già tra Domenica 1 e Lunedì 2, alto rischio alluvioni [MAPPE]

Allerta meteo – Le condizioni di instabilità andranno via via intensificandosi nel corso dei prossimi giorni, soprattutto verso il weekend. Dal Nord Atlantico arriveranno fronti sempre più determinati, grazie ad uno squarcio barico più profondo e aperto operato da un ramo secondario del “fronte sub-polare” verso il Mediterraneo centrale.

Ma nel contesto mediamente instabile, abbiamo individuato, dalle indagini ultime, una fase che potrebbe essere particolarmente perturbata per diverse regioni italiane. Si tratta delle ore serali di domenica, quelle notturne verso lunedì e per tutto il corso di lunedì 2 settembre. È proprio verso l’avvio della nuova settimana che, in seno a correnti nordoccidentali già con buona curvatura ciclonica, potrebbe irrompere, dalla Germania, settori elvetici, un nucleo più freddo in quota e associato a importanti vorticità, verso il Nord Italia e poi medio-alto Adriatico.

I parametri che caratterizzerebbero il sistema depressionario sono visti piuttosto significativi, con geo-potenziali in calo fino a 5760 m in media atmosfera (altezza a decrescere, mai raggiunta in questa estate), in particolare in corrispondenza delle regioni alpine e prealpini centro-orientali. Significativa anche l’avvezione di vorticità positiva alle quote medie, corrisposta a quelle più basse, da una possibile formazione di vortice instabile in prossimità della Corsica e alto Tirreno. Insomma, una struttura depressionaria con connotati autunnali e le cui correnti portanti in rotazione ciclonica potrebbero determinare un mix esplosivo tra aria più calda meridionale e altra più fresca nordorientale in prossimità dell’alto Adriatico e settori centro-orientali del Nord.

Proprio su queste aree, tra l’Emilia-Romagna, soprattutto centro-orientale, il Centro Sud Veneto, le Marche, le aree appenniniche tra Toscana e Umbria, potrebbe accanirsi un maltempo grave tra domenica sera-notte e la giornata di lunedì 2 settembre, all’insegna di rovesci e temporali violenti, anche nubifragi, colpi di vento intensi e rischio trombe d’aria. I dati ultimi sono decisamente importanti in questo senso.

Andrebbe focalizzata l’attenzione anche sul basso Tirreno, nel tratto di mare tra la Campania, la Calabria e la Sicilia, poi sui settori settentrionali dell’isola e verso la Campania, anche qui con rischio di fenomeni localmente forti o violenti. Va detto che mancano ancora 72/84 ore per questa fase, con possibile variazione dei connotati strutturali, ma se i parametri dovessero rimanere questi odierni, vale la pena lanciare una pre-allerta per le aree citate ai fini di una più efficace prevenzione sul territorio.

Seguiremo passo passo l’evolvere del peggioramento, apportando tutte le novità nei prossimi quotidiani editoriali.