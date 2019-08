Allerta Meteo, FOCUS sul Nord Italia: dal pomeriggio si scatenerà un forte maltempo dalla Pianura Padana al Nord-Est [DETTAGLI]

Allerta Meteo – Ancora un’altra giornata di forte maltempo oggi per il Nord Italia, ma potrebbero essere interessate anche le regioni centrali. Una depressione si spinge sull’Europa centrale mentre una forte dorsale sui Balcani si sposta sull’Europa orientale-sudorientale e sulla Russia sudoccidentale. Una dorsale si rafforza, invece, sulle Azzorre. Una pronunciata onda breve attraversa le Alpi e il Mediterraneo settentrionale, determinando una robusta attività convettiva sotto una forte corrente a getto.

L’area MDT RISK copre il Nord-Est dell’Italia, il Nord Adriatico, la Slovenia occidentale e la Croazia nordoccidentale per la minaccia di forti tempeste in grado di produrre forti venti, grandine grande o molto grande, piogge torrenziali/nubifragi e tornado. Atteso lo sviluppo di tempeste discrete, incluse supercelle, da metà-tardo pomeriggio vicino al fronte freddo che attraversa le Alpi da nord-ovest. Un’instabilità da forte ad estrema (CAPE di 2500-3000J/Kg) sotto un fortissimo bulk shear di 90-130km/h favoriranno lo sviluppo di tempeste esplosive, di supercelle organizzate e intense con grandine grande o molto grande e forti raffiche di vento dalle pianure del Nord Italia verso est. Tuttavia, esistono incertezze piuttosto alte sull’intensità delle tempeste, poiché alcuni modelli indicano un flusso nordorientale (venti di Bora in discesa) dal nord dei Balcani sull’area del Nord Adriatico dal primo pomeriggio in poi, che potrebbe mescolare o eliminare la massa d’aria estremamente instabile verso l’Italia. Forti tempeste sono attese sui Balcani settentrionali con celle sul settore alpino meridionale dal Nord-Est dell’Italia, alla Slovenia nordoccidentale e all’Austria meridionale. Le tempeste in superficie con la maggiore elicità dei bassi livelli supporteranno tornado, soprattutto dalla Pianura Padana orientale verso la Croazia nordoccidentale. In generale, le tempeste tenderanno ad aggregarsi in 1 o 2 sistemi convettivi a mesoscala verso le ore serali.

Le aree ENH/SLGT RISKS sono state emesse per le aree intorno al rischio MDT dal Nord Italia, sui Balcani fino all’Europa orientale con la minaccia più isolata di forti tempeste, in grado di produrre forti venti, grandine di grandi dimensioni e piogge torrenziali. I modelli indicano anche il possibile sviluppo di discrete supercelle con venti distruttivi e la minaccia di grandine di grandi dimensioni dalla Slovenia nordorientale su Ungheria e Slovacchia nel corso della notte.

L’area TSTM RISK copre le località dove è probabile che si verifichino tempeste convettive, ma meno gravi rispetto alle aree precedenti. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

