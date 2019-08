Allerta Meteo Piemonte: criticità gialla, migliora il tempo dalla notte

E’ ancora allerta gialla sul Piemonte per l’ondata di maltempo che sta interessando da ieri tutta la regione. Le maggiori precipitazioni sul Verbano, dove questa mattina sono caduti in poche ore 80 millimetri di pioggia. Una decina gli alberi caduti a Villa Taranto, che non ha pero’ subito danni strutturali e a Ferragosto sarà regolarmente aperta. Resta interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano. Tra i danni causati, si segnalano anche quelli ai vigneti dell’Alessandrino.

“In pochi minuti è andato distrutto il lavoro di un anno”, commenta il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, che ha avviato il censimento dei danni. “Mi adopererò – promette – affinché i governi regionale e nazionale agiscano concretamente per sostenere il mondo agricolo colpito dagli eventi atmosferici”. L’attenuazione dei fenomeni e’ attesa in serata, con esaurimento in nottata.