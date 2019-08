Allerta meteo codice giallo in Piemonte anche oggi per tempo perturbato con rovesci e temporali, più intensi sulle zone settentrionali; attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio ed esaurimento nella nottata: lo segnala l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) regionale su Twitter precisando che per domani è previsto tempo stabile e soleggiato.