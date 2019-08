Allerta Meteo, violenta ondata di maltempo in arrivo dalla Spagna: l’avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI]

Allerta Meteo – Si avvicina verso l’Italia l’ondata di maltempo che sta investendo la Spagna in queste ore, dove la grandine ha investito Madrid allagando strade e creando danni e disagi anche ai trasporti. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo.

Un nucleo depressionario posizionato sulle Baleari e in progressione verso la Sardegna porterà da domani condizioni di marcata instabilità sull’Isola, mentre correnti meridionali associate a un’intrusione di aria più fresca sul Piemonte potranno dar luogo dalla serata di oggi a manifestazioni temporalesche localmente di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla notte di oggi, martedì 27 agosto, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sul Piemonte e, dal primo mattino di domani, mercoledì 28 agosto, sulla Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 28 agosto, allerta gialla su Piemonte, Sardegna, Marche e Umbria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per martedì 27 agosto 2019 Precipitazioni: isolati rovesci o brevi temporali pomeridiani su tutti i settori alpini, Piemonte sud-occidentale, Umbria meridionale, settori appenninici di Marche, Abruzzo, Lazio orientale, Molise e della Calabria centro-meridionale e su zone interne della Sardegna centro-meridionale e della Sicilia orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per mercoledì 28 agosto 2019 Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna centro-meridionale con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati;

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto Sardegna, Piemonte, Lombardia occidentale, Appennino emiliano e romagnolo e tutti i settori appenninici di Toscana, Umbria e Marche, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

isolate, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, su Val d’Aosta, restanti settori alpini della Lombardia, Trentino, rilievi del Veneto, pianura emiliana, entroterra ligure, Toscana settentrionale ed orientale, resto Umbria, Lazio orientale, Appennino abruzzese, zone interne della Calabria centro-meridionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Sardegna e Piemonte; senza variazioni di rilievo altrove. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per giovedì 29 agosto 2019