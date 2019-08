Tregua dall’afa e dalle temperature roventi in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso un bollettino di allerta meteo valido fino alle 24 di domani per rischio idrogeologico di livello ‘giallo’. Dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 24-30 ore sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.