Allerta Meteo Veneto: criticità “gialla” per temporali

Allerta Meteo Veneto – Nuova ondata di maltempo in arrivo nell’area dolomitica del Veneto, con temporali e rovesci probabilmente da domani 6 agosto, a partire dalla tarda mattinata. In considerazione dei fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ (allerta gialla) per criticità idrogeologica nel bacino dell’Alto Piave.

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala, inoltre, la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento del bellunese.

Lo stato di attenzione permane sino alle ore 8 di mercoledì 7 agosto, ma per tutta la settimana sono previste condizioni di variabilità e di instabilità in Veneto, in particolare nelle zone montane.