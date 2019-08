Per gli allibratori Greta Thunberg è la favorita per il Nobel per la Pace

Greta Thunberg sarebbe la favorita per il premio Nobel per la Pace di quest’anno: lo riporta il quotidiano tedesco Die Welt sulla base di 7 allibratori britannici che accettano scommesse sul riconoscimento norvegese.

Le quotazioni danno l’attivista svedese in testa con distacchi crescenti rispetto ad altri candidati di spicco.

Ladbrokes già a inizio giugno prevedeva il Nobel a Greta con un 33% delle probabilità e ora promette di pagare 2 sterline a chi ne punta una: quindi siamo sul 50%. Gli altri maggiori candidati sono invece in calo, spiega Welt.

La candidatura della 16enne era stata proposta a marzo da 3 parlamentari norvegesi in segno di riconoscimento per il suo impegno contro la crisi climatica.