Alluvioni in Cina: oltre 200 morti tra luglio e agosto

In Cina sono almeno 201 le persone che hanno perso la vita a cause delle alluvioni registratesi a luglio e agosto, mentre sono 63 le persone disperse: sono le stime del servizio di soccorso e delle gestioni delle emergenze del governo centrale.

L’ultima ondata di maltempo ha colpito le montagne del Sichuan: 8 persone sono morte e 23 mancano all’appello.

A inizio agosto hanno perso la vita 39 persone a causa del tifone Lekima (9 i dispersi).

A luglio si sono registrate in totale 154 vittime e 31 dispersi, con oltre 1,3 milioni di persone costrette ad evacuare.