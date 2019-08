Incidenti in Alto Adige: scontro bus-auto, un morto e 14 feriti

Incidente tra un autobus di linea e un’auto in Alto Adige dove una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale vicino a Terlano in Alto Adige. Nell’incidente sono rimaste coinvolti l’autobus della linea di trasporto Sasa che da Terlano stava viaggiando verso Bolzano e un’auto che marciava in direzione opposta. Le persone ferite a bordo del mezzo pubblico sono state trasportate – pare non in gravi condizioni – all’ospedale ‘San Maurizio’ del capoluogo altoatesino. Sul luogo dell’incidente due ambulanze, vigili del fuoco volontari di Vilpiano e Terlano e i carabinieri.