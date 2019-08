Ambiente, “Push for change”: i voli Finnair da San Francisco a Helsinki utilizzeranno biocarburanti

Finnair ha annunciato che, grazie alla campagna “Push for change“- iniziativa per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica-, sono stati raccolti fondi a sufficienza per far volare due aerei da San Francisco a Helsinki con biocarburanti. Il 5 e il 7 agosto, i voli Finnair in partenza dall’aeroporto di San Francisco diretto a Helsinki, in Finlandia, voleranno con un mix di biocarburanti al 12%, riducendo le emissioni C02 totali per i due voli di circa 32 tonnellate.

“Il lancio della nostra iniziativa Push for Change è stato un passo importante per Finnair. I nostri clienti hanno ora l’opportunità di compensare o ridurre in modo attivo le emissioni dei loro viaggi“, afferma Arja Suominen, SVP, Communications & Corporate Responsibility di Finnair. “Siamo soddisfatti delle prime fasi dell’iniziativa e ora siamo entusiasti di proseguire e far volare i nostri primi due aerei con i biocarburanti supportati interamente dai contributi di Push for change. Speriamo naturalmente che i clienti siano sempre più disposti e interessati a utilizzare il servizio anche in futuro”.

I partner dei biocarburanti di Finnair a San Francisco sono SkyNRG, World Energy e Shell Aviation. Il biocarburante sostenibile è prodotto dall’olio da cucina esausto, usato in California, che non compete con la produzione alimentare o l’industria agricola. Ulteriori informazioni sull’iniziativa Push for Change di Finnair, comprese le opzioni per l’acquisto di biocarburanti per voli futuri e la compensazione delle emissioni di anidride carbonica attraverso progetti certificati, sono disponibili sul sito Push for change di Finnair.