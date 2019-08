Ambiente: Trump contro i costruttori di auto per l’accordo con la California

Donald Trump attacca i costruttori di automobili statunitensi, che hanno stretto con lo Stato della California (il più severo in merito alle norme sulle emissioni) un accordo in controtendenza rispetto al desiderio della Casa Bianca di alleggerire gli standard dal punto di vista ambientale. “Henry Ford sarebbe molto deluso se vedesse che i suoi attuali discendenti vogliono costruire auto più costose, molto meno sicure e che non funzionano bene per evitare di litigare con i regolatori della California“, ha scritto il presidente su Twitter.