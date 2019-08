Google ha deciso di dedicare un Doodle ad Amrita Pritam, scrittrice e poetessa indiana proprio oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni. Amrita Pritam, infatti, è nata il 31 agosto 1919 ed è morta il 31 ottobre 2005. E’ stata una delle più grandi scrittrici indiane di sempre, molto popolare per il suo impegno contro la violenza in genere e in modo particolare contro quella sulle donne.