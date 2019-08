L’animale più pericoloso sulla Terra? E’ la zanzara, provoca 725mila morti l’anno

Domani, 20 Agosto, è il Mosquito Day, giornata istituita su iniziativa di istituzioni e ONG contro la malaria: il vettore, la zanzara, è infatti tra gli animali più piccoli, ma anche il più pericoloso per l’uomo, con diverse centinaia di migliaia di vittime ogni anno.

La data è stata scelta in onore di Sir Ronald Ross, che proprio il 20 Agosto 1897 scoprì che è la zanzara femmina a trasmettere la malaria, la principale causata dall’insetto (secondo l’OMS nel 2017 ha causato 435mila morti e 215 milioni di casi nel mondo, concentrati in 11 Paesi).

“Quale direste che sia l’animale più pericoloso sulla Terra? I serpenti? Gli squali? La risposta è ‘nessuno di questi’. Sono le zanzare,” ha scritto Bill Gates sul sito della sua Fondazione, i cui ricercatori hanno rilevato che le zanzare uccidono ogni anno 725mila persone, molte di più rispetto a serpenti (50mila) e cani (25mila), che seguono in classifica.

Tra le varie armi contro questi insetti, che oltre alla malaria veicolano decine di altre malattie, si sta anche testando l’introduzione in natura di esemplari resi sterili con modifiche al DNA o attraverso radiazioni o l’esposizione a batteri