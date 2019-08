Calabria terra di cicogne: si contano 23 coppie e 69 nuovi nati

Calabria terra di cicogne: ne sono nate 69, vi sono tre nuove coppie riproduttrici in più rispetto all’anno precedente ma cinque nati in meno. In totale si contano 23 coppie nidificanti, di cui 15 nella Piana di Sibari, 7 nella Valle del Crati e una nella Valle del Neto. Al momento oltre 100 cicogne sorvolano i cieli della Calabria, ma presto lasceranno la regione: migreranno verso sud, verso luoghi più caldi in cui trascorrere l’inverno. Viaggeranno per circa 6-7.000 chilometri. Questi i principali numeri della stagione riproduttiva della cicogna bianca che si è appena conclusa in Calabria. A renderli noti, i volontari della Lipu di Rende.

Come spiegano i naturalisti della Lipu, la causa del basso tasso riproduttivo è da ricercarsi nelle piogge e nel freddo che a maggio hanno sferzato la regione: alcuni embrioni potrebbero essere infatti stati distrutti dalle basse temperature. Diciotto delle 69 giovani cicogne nate sono state marcate tramite l’apposizione al tarso di un anello con un codice alfanumerico rilasciato dall’Ispra: si tratta di una sorta di carta di identità. Nel caso di avvistamenti successivi il suo codice alfanumerico darà informazioni utilissime sulle rotte migratorie, di sosta e di riproduzione di questi uccelli. Un altro dato fondamentale che verrà fornito dal ‘documento’ delle cicogne consiste nella possibilità di capire se questi individui inanellati torneranno a riprodursi in Calabria, dove sono nati, o in qualche altro angolo di Italia o d’Europa.