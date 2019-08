Antidolorifico ritirato dalle farmacie, l’allarme lanciato da AIFA: in corso verifiche dei NAS (MARCHIO E LOTTO)

Un lotto di un farmaco utile per curare la sindrome premestruale è stato ritirato dalle farmacie. Aifa – l’Agenzia italiana del farmaco – ha comunicato il ritiro del medicinale PROGEFFIK*200 mg 15 cps – AIC 035042305 prodotto da Effik Italia Spa.

Progeffik è utilizzato nello specifico per la cura della sindrome premestruale, delle alterazioni del ciclo mestruale dovute ad alterazioni dell’ovulazione o ad anovulazione, mastopatie benigne, premenopausa, e della terapia ormonale sostitutiva della menopausa.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta produttrice in merito a capsule del suddetto medicinale che non si dissolvono. Il lotto incriminato e ritirato dalle farmacie è il n° 18K20, con scadenza 11/2021. E’ stata la stessa Effik Italia Spa a comunicare l’avvio della procedura di ritiro e le relative verifiche da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas.