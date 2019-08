Appalti: Comazzi (FI), ‘buona notizia scarcerazione Tatarella’

Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “La scarcerazione di Pietro Tatarella e la disposizione degli arresti domiciliari è una buona notizia. Ora Pietro potrà tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia”. Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale lombardo commenta la decisione del tribunale del Riesame di Milano. “Ho fiducia nella giustizia e sono sicuro che tutto verrà chiarito al più presto; ricordiamo sempre che in Italia si è innocenti fino al terzo grado di giudizio”, chiosa. Tatarella, ex consigliere comunale di Milano, è stato arrestato lo scorso 7 maggio in un’inchiesta su presunte tangenti.