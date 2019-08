Un gigantesco asteroide sfiorerà la terra il 14 settembre: 2000 QW77 viaggerà a 23.100 Km/h

Allerta asteroide per il pianeta Terra: il prossimo settembre un corpo celeste lungo 650 metri e largo 290 metri sfiorerà il nostro Pianeta il 14 Settembre 2019. L’asteroide ‘2000 QW7’ si avvicinerà a una distanza minima di 5.3 milioni di chilometri, viaggiando a una velocità di 23.100 chilometri orari.

5.3 milioni di chilometri non sono poi così tanti se si parla di unità astronomica: corrisponde infatti a soli 0,03564 unità astronomiche. Tanto basta per considerare 2000QW7 un NEO (Near Earth Object, un oggetto del sistema Solare che passa vicino alla Terra). Non solo: l’asteroide è classificato come un “oggetto potenzialmente pericoloso” in quanto misura più di 150 metri di diametro e si avvicina alla Terra a meno di 0,5 unità astronomiche. Fortunatamente si trattati un pericolo relativo in quanto non dovrebbe caderci addosso.

L’asteroide è ormai un amico del Pianeta Terra: ci è passato accantoni nel 2000 e tornerà a sfiorarci il 19 ottobre 2038. Al momento però il corpo celeste che desta davvero preoccupazioni è 99942 Apophis che nel 2029 ci passerà davvero vicino, ad appena 37.000 chilometri, un decimo della distanza tra la Terra e la Luna: il suo diametro è di oltre 300 metri, il doppio di 2000QW7.