Astronomia, Luna: Sardegna protagonista con il “Moon Mapping”

“Moon Mapping” è il progetto inserito nell’accordo bilaterale siglato dal Ministry of Science and Technology, P.R. China (MOST) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano, coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l’Italia e dal National Remote Sensing Center of China, al quale l’Università di Cagliari partecipa fin dalle origini. L’obiettivo è realizzare un “atlante” tridimensionale della Luna, con caratteristiche di omogeneità e precisione assolutamente inedite.

La proposta di prosecuzione del progetto sarà presentata all’evento “Space Week 2019”, organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana a Roma nei giorni 9-11 ottobre 2019.