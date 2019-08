Astronomia: una pausa caffè in stile La Silla

Grazie alle condizioni buie e limpide dell’osservatorio La Silla dell’ESO in Cile, catturare immagini straordinarie della Via Lattea è relativamente comune per i fotografi in visita. Tuttavia, nonostante le condizioni favorevoli, produrre immagini belle e dettagliate come questa non è facile – come ha scoperto l’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek quando ha scattato questa insolita fotografia dell’edificio principale dell’osservatorio La Silla, che ospita l’hotel, la mensa e altre strutture.

Petr ha realizzato 52 singoli scatti per assemblare questo composito, spostando e riordinando vari mobili e se stesso: il bevitore di caffè che ammira il cielo nell’immagine. Petr lavorava nelle prime ore, con solo la scarsa luce del corridoio a disturbarlo. Tuttavia, proprio mentre si preparava per gli ultimi scatti finali, sono arrivati ​​tutti gli chef, accendendo una pletora di luci brillanti e rovinando la foto. Petr ha dovuto tornare prima delle 5:15 del mattino seguente per finire la sua immagine! Tale dedizione e pazienza sono qualità essenziali per un astrofotografo – e quello che sembra essere un momento meravigliosamente pacifico è stato in effetti il ​​risultato di un duro lavoro dietro le quinte.