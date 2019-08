Attacco in Francia, aleggia l’ombra del terrorismo: accoltellamenti a Lione con almeno un morto e nove feriti [LIVE]

Una persona è stata uccisa a coltellate e almeno altre nove sono rimaste ferite Villeurbanne, vicino Lione, nei pressi della stazione della metropolitana di Laurent Bonnevay. In base alla ricostruzione fatta dai media francesi, gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe stato fermato dalla polizia. Uno dei due aggressori è originario dell’Afghanistan.

Secondo alcuni media almeno uno dei feriti è in gravi condizioni e la polizia tiene aperte tutte le piste, compresa quella terroristica. L’aggressione è avvenuta intorno alle 16.30. Sul posto anche i poliziotti delle unità speciali Raid.

Morto un 19enne, 9 feriti di cui 3 gravi

Un 19enne è morto e altre 9 persone sono rimaste ferite, di cui tre in maniera grave, nell’attacco avvenuto a Villaurbanne. E’ il bilancio aggiornato fornito dai soccorritori, intervenuti in forze. Dei due uomini che hanno compiuto il raid uno era armato di coltello, l’altro di uno spiedo da cucina: lo si apprende da fonti della prefettura. Secondo una fonte di polizia, uno dei feriti gravi sarebbe in condizioni di emergenza assoluta.

Il precedente

A maggio scorso un pacco bomba era esploso davanti a un panificio nel centro di Lione, causando il ferimento di14 persone; l’aggressore, un giovane algerino radicalizzato, che era stato arrestato tre giorni dopo, secondo la sua confessione aveva giurato fedeltà allo Stato islamico.

Avvertita la procura antiterrorismo

La procura nazionale antiterrorismo (PNat) francese monitora la situazione dopo l’aggressione di Villeurbanne, ma al momento non ha ancora preso in carico il dossier, seguito dalla procura di Lione. Lo scrive Figaro, spiegando che non sono ancora chiare le motivazioni dell’uomo arrestato, che ha ucciso un ragazzo di 19 anni e ferito altre nove persone, tre delle quali in modo grave.

SEGUONO AGGIORNAMENTI LIVE.