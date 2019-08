Atterraggio d’emergenza per un elicottero nella zona montuosa dell’Aquila

Atterraggio d’emergenza per un elicottero di piccole dimensioni, probabilmente a causa di un’avaria al motore. L’atterraggio è avvenuto in una zona di montagna in località Pozza di Preturo, frazione del comune dell’Aquila: il pilota rimasto fortunatamente illeso ha lasciato il velivolo sul luogo dell’incidente raggiungendo a piedi il posto dove ha chiesto aiuto. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco dell’Aquila che sono intervenuti dopo essere stati allertati.

I vigili hanno proceduto ad una ricognizione nella zona che si trova a 1200-1300 metri di altezza, ispezionando anche il piccolo velivolo. Come appreso sempre da fonti dei vigili del fuoco a far scattare l’allarme è stata una segnalazione da parte di un pilota che, volando sulla zona, ha notato il mezzo abbandonato. Gli uomini del 115 sono riusciti a parlare con lo stesso pilota e hanno contattato la Polizia di Stato, che indaghera’ sull’accaduto.