Dedicarsi a una precisa attività per un’ora al giorno dimezza il rischio di morte prematura

Una ricerca della Norwegian School of Sport Sciences di Oslo, pubblicata sul “British Medical Journal”, ha coinvolto 36mila adulti, over 40, ai quali è stato fornito un dispositivo indossabile per monitorare i parametri vitali durante diverse attività: i ricercatori hanno scoperto che svolgere mansioni casalinghe come lavare i piatti, passare l’aspirapolvere, tagliare l’erba del giardino o mettere in ordine la casa “almeno per un’ora al giorno può dimezzare il rischio di morte prematura“.

I partecipanti sono stati suddivisi in 4 gruppi e seguiti per una media di 6 anni.

I ricercatori guidati da Ulf Ekelund hanno rilevato “che qualsiasi livello di attività fisica svolto per almeno un’ora al giorno, come i lavori casalinghi, era collegato a un minor rischio di morte per tutte le cause“.

I partecipanti attivi hanno mostrato un rischio di morte ridotto del 66%, “mentre il rischio è stato ridotto del 73% per le persone ancora più attive“.

“I risultati mostrano che l’attività fisica di qualsiasi intensità riduce il rischio di morte,” spiega Charlotte Edwardson dell’Università di Leicester e coautrice dello studio. Inoltre, la ricerca ha rilevato che “stare seduti per 9,5 ore al giorno – un’intera giornata di lavoro – raddoppia il rischio di morte prematura“.