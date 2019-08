Gli avvelenamenti dei cani sono la vera emergenza di questa estate: oltre ventimila i casi in quasi tre mesi

Dal 1 giugno al 20 agosto di quest’anno sono state pubblicate notizie che parlano in tutta Italia dell‘avvelenamento di 23.700 cani, di questi 1.010 sono morti tra atroci sofferenze, tra i cani morti ve ne sono anche un centinaio di proprietà. Il veleno è stato sparso complessivamente in 1.320 comuni italiani con particolare rilevanza in regioni come la Sicilia, la Campania e la Sardegna, seguite a sorpresa da Lombardia, ed Emilia e subito dopo Puglia, Calabria e Lazio. E’ quanto si legge in una nota di AIDAA – Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente.