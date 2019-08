Una donna è stata denunciata dai carabinieri dopo che aveva lasciato i suoi tre figli, di età compresa fra i sei mesi ed i sei anni, chiusi in auto nel parcheggio di un centro commerciale di Castelfranco Veneto. I piccoli, in evidente stato di disagio per via della temperatura elevata dell’abitacolo, nonostante i finestrini laterali fossero leggermente abbassati, hanno attirato l’attenzione dei passanti con il loro pianto. I carabinieri, immediatamente allertati, sono giunti sul posto e hanno liberato i bambini, attendendo il ritorno della madre, entrata circa mezz’ora prima nel supermercato per fare acquisti. La donna è stata denunciato per abbandono di minori.