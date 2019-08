Barca finisce su una secca: turisti tratti in salvo a Stintino

Paura a Stintino dove alcuni turisti sono stati tratti in salvo in quanto la loro imbarcazione di sette metri era rimasta incagliata in una secca a Cala Reale. L’allarme è giunto alle 11,30 alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari, che immediatamente hanno messo in azione la macchina dei soccorsi. I turisti sull’imbarcazione sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di porto, mentre la barca è stata disincagliata dai sommozzatori dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres.