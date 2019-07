Benvenuto Agosto 2019! Da cosa deriva il nome del mese estivo? Curiosità, proverbi, citazioni e frasi famose

Archiviato Luglio 2019, inizia oggi Agosto, mese estivo per eccellenza: è l’ottavo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’estate nell’emisfero boreale, dell’inverno nell’emisfero australe.

Precedentemente noto come “sextilis” (il sesto mese dell’anno nel calendario romano), il mese fu rinominato “augustus” dal Senato romano, nell’anno 8 a.C., in onore dell’imperatore Augusto, dal quale prende il nome anche il giorno di Ferragosto (feriae Augusti).

Fino al 46 a.C. a Roma era vigente il calendario romano, che divideva l’anno in dodici mesi, come oggi, ma con numero di giorni leggermente diverso. L’anno iniziava il primo marzo, ed è per questo che il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). I successivi mesi, da settembre a dicembre, ancora portano l’impronta di quell’antico calendario (settimo, ottavo, nono, decimo mese).

La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare, venne introdotta nel 46 a.C.: da quel momento il calendario si chiamerà Giuliano, fino alla nuova riforma (1582) che introdusse il calendario oggi in vigore in Italia e nei paesi occidentali: il calendario Gregoriano.

Proverbi e frasi celebri

Tanti sono i proverbi sul mese d’agosto, eccone alcuni:

Agosto annunzia l’inverno

Luna d’Agosto illumina il bosco

Acqua d’agosto, olio, miele e mosto

Acqua d’Agosto rovina olio e mosto

Acqua di Agosto dà castagne e mosto

Di Settembre e di Agosto bevi vino vecchio e lascia stare il mosto

Agosto ci matura grano e mosto

D’Agosto l’uva fa il mosto

A san Lorenzo l’uva si tinge

Agosto matura, Settembre vendemmia

Zappa la vigna d’Agosto se vuoi avere buon mosto

Chi vuole buon mosto zappi la vigna d’Agosto e chi vuol l’uva grossa zappi la proda e scavi la fossa

Chi zappa la vigna d’agosto la cantina empie di mosto

Quando piove d’Agosto piove olio miele e mosto

L’acqua del 24 Agosto rovina olio e mosto

Agosto, s’è trebbiato e s’è riposto

Chi mangia l’uva in agosto, non arriva a ottobre a bere il mosto

Chi non ha pane lavorato, Agosto diventa maggio

Col sole di agosto il raspo fa bon mosto

D’agosto cura la cucina, di settembre la cantina

A volte si crede di trovare il sole d’Agosto e si trova la luna di marzo

Agosto moglie mia non ti conosco

Alla prima acqua d’Agosto cadon le mosche, quella che vi rimane morde come un cane

Ogni uccello, d’Agosto è beccafico, Il sol d’Agosto, inganna la massara nell’orto

Di Agosto, le campane non si ascoltano

In Agosto il sole tramonta prima; Chi dorme d’Agosto, dorme a suo costo

Dal primo d’agosto le anitre si mettono arrosto

Per il Perdon (2 agosto) si mette la zappa in un canton

Da San Lorenzo (10 agosto) si sbraccia il granturco

A San Lorenzo l’uva già pende dai tralci

A San Lorenzo e a san Gaetano se ne va il caldo dell’anno. (10 / 7 Agosto)

A San Lorenzo, della grande calura, tardi arriva e poco dura; A San Lorenzo l’uva si tinge

Se vuoi buona rapa che per Santa Maria (15 agosto) sia nata

Per Ferragosto (15 agosto) piccioni e anitre arrosto

Alla Madonna di agosto (15 Agosto) si rinfresca il bosco

Per l’Assunta l’oliva è unta

Per san Rocco (16 Agosto) la rondine fa fagotto.

Alcune citazioni e frasi celebri sul mese d’agosto: